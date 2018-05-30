Турция пригрозила закрыть для США авиабазу Инджирлик

АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber

Он отметил, что Турция рассчитывает на решение проблемы Манбиджа с помощью дорожной карты, согласованной с Соединенными Штатами.

"Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу. Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению", — добавил министр.

Разногласия Анкары и Вашингтона

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Вашингтон объясняет помощь курдам их борьбой с ИГ*. Также Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

Кроме того, Анкара требует от Вашингтона выдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.