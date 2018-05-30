Турция пригрозила закрыть для США авиабазу Инджирлик

АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.A Haber.
Он отметил, что Турция рассчитывает на решение проблемы Манбиджа с помощью дорожной карты, согласованной с Соединенными Штатами.
"Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу. Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению", — добавил министр.
Разногласия Анкары и Вашингтона
Вашингтон объясняет помощь курдам их борьбой с ИГ*. Также Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.
Кроме того, Анкара требует от Вашингтона выдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.