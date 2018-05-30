Украинский министр призвал "сжечь Москву"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Россию "империей варваров" и призвал сжечь Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — утверждает министр.
Украинские политики не в первый раз высказывают желание так или иначе навредить России. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить мост через Керченский пролив. А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признался, что поддерживает парламентария в этом вопросе "на эмоциональном уровне".