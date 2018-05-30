В ДНР опасаются увеличения провокаций со стороны ВСУ в преддверии ЧМ-2018

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Количество провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе может увеличиться в преддверии чемпионата мира по футболу, считает замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее оперативное командование ДНР сообщило об обострении обстановки в районе Горловки и нескольких атаках украинских силовиков на позиции ополчения на этом направлении. Во время одной из них, по данным ведомства, в плен были взяты трое ополченцев.

"Каждодневные провокации в той или иной степени с применением как запрещенного, так и незапрещенного оружия. Опять же, увеличение количества диверсионных групп, которые будут как пытаться засылаться сюда вглубь республики, так и по линии соприкосновения… Думаю, все эти вещи будут усиливаться именно ближе к чемпионату мира по футболу", — сказал Басурин в интервью РИА Новости.

По его словам, за последние две недели украинские силовики предприняли порядка десяти попыток атаковать или приблизиться к позициям ополчения.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее не исключал, что обострение ситуации на Украине может быть связано с проведением в России ЧМ-2018.

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