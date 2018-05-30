Помощника Лукашенко задержали при получении взятки

МИНСК, 30 мая — РИА Новости. В Белоруссии задержали помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщил КГБ.

Отмечается, что чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Оперативно-разыскные мероприятия прошли по поручению главы государства.

Ровнейко доставили в СИЗО, он дает "признательные показания", добавили в КГБ.

Отмечается, что в поле зрения силовиков Ровнейко попал более года назад, когда в КГБ поступила информация "о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию".

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

У президента Александра Лукашенко есть уполномоченные представители по всем областям Белоруссии (Минской, Могилевской, Гомельской, Витебской, Брестской, Гродненской) и городу Минску, их называют помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов.

"Пощады не будет"

В апреле Александр Лукашенко потребовал от чиновников работать так, чтобы люди в стране чувствовали, что власть "старается для них что-то сделать", чтобы в республике не произошли события по "армянскому сценарию".

Также президент заявил, что пощады чиновникам, совершившим коррупционные преступления, не будет.

"Лучше нищим, но на свободе, чем богатым — там (в местах лишения свободы. — Прим. ред.). <…> Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет", — предупредил Лукашенко.

В конце прошлого года он отмечал, что благодаря общим усилиям профильных служб коррупцию в стране удалось "обуздать", однако до полной победы над ней еще далеко.