Помощника Лукашенко задержали при получении взятки

МИНСК, 30 мая — РИА Новости. В Белоруссии задержали помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщил КГБ.
Отмечается, что чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Оперативно-разыскные мероприятия прошли по поручению главы государства.
Отмечается, что в поле зрения силовиков Ровнейко попал более года назад, когда в КГБ поступила информация "о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию".
Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
У президента Александра Лукашенко есть уполномоченные представители по всем областям Белоруссии (Минской, Могилевской, Гомельской, Витебской, Брестской, Гродненской) и городу Минску, их называют помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов.
"Пощады не будет"
Также президент заявил, что пощады чиновникам, совершившим коррупционные преступления, не будет.
"Лучше нищим, но на свободе, чем богатым — там (в местах лишения свободы. — Прим. ред.). <…> Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет", — предупредил Лукашенко.
В конце прошлого года он отмечал, что благодаря общим усилиям профильных служб коррупцию в стране удалось "обуздать", однако до полной победы над ней еще далеко.