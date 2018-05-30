Иран нельзя считать причиной всех проблем на Ближнем Востоке, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия не согласна с тем, что Иран является причиной всех проблем на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не согласны с оценками, которые опираются на то, что Иран — корень всех проблем в регионе: в Сирии, Палестине, в Ливане и в Ираке, еще упоминается ряд других стран", — заявил Лавров на форуме "Примаковские чтения".

По его словам, в данный момент США берут курс на изолирование Ирана в расчете на то, что его можно будет "удушить" и заставить менять свою политику, выдвигая условие "изменить свое поведение".

"Это то же самое, как нас просят изменить свое поведение везде, прежде чем с нами будут нормально разговаривать. Надо садиться за стол переговоров", — отметил министр.

Он также добавил, что Москва ранее предлагала созвать конференцию по безопасности для региона Персидского залива, где в данный момент наблюдается опасная ситуация в отношениях между большинством монархий Персидского залива и Ираном.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".