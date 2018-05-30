Лавров в ходе визита в КНДР обсудит ситуацию в регион

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в КНДР намерен обсудить ситуацию в регионе и двусторонние отношения.

Официальный визит Лаврова в Северную Корею запланирован на четверг.

"Цель визита, как и любого другого визита, заключается в том, чтобы рассмотреть двусторонние отношения с нашими партнерами и обсудить ситуацию в соответствующем регионе мира", — заявил Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Он напомнил, что РФ является участником шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".