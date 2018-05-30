Россия надеется, что саммит лидеров США и КНДР не выльется в ультиматумы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящий саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына не выльется в ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".
"Мы поддерживаем происходящие сейчас перемены в отношениях между двумя Кореями, в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. И очень рассчитываем, что эти переговоры, которые были анонсированы, и которые сейчас подтверждены как назначенные, что они не выльются в ультиматумы", — сказал Лавров.
По его словам, задачу, которая стоит в рамках проблемы по денуклеаризации Корейского полуострова, трудно решить одним махом, она будет требовать последовательности и терпения.
"И в этом смысле чуть менее года назад Россия и Китай сформулировали свою "дорожную карту" движения к миру и стабильности, к денуклеаризации на Корейском полуострове, которая предполагала сначала отказ от воинственной риторики и провоцирующих действий с обеих сторон, а затем контакты между непосредственными протагонистами, которые будут способствовать преодолению прежних противоречий и завязыванию диалога", — указал Лавров.
"Потому что денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться механизмами обеспечения на гарантированной основе мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии", — подчеркнул Лавров.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".