Россия надеется, что саммит лидеров США и КНДР не выльется в ультиматумы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящий саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына не выльется в ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

"Мы поддерживаем происходящие сейчас перемены в отношениях между двумя Кореями, в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. И очень рассчитываем, что эти переговоры, которые были анонсированы, и которые сейчас подтверждены как назначенные, что они не выльются в ультиматумы", — сказал Лавров.

По его словам, задачу, которая стоит в рамках проблемы по денуклеаризации Корейского полуострова, трудно решить одним махом, она будет требовать последовательности и терпения.

"И в этом смысле чуть менее года назад Россия и Китай сформулировали свою "дорожную карту" движения к миру и стабильности, к денуклеаризации на Корейском полуострове, которая предполагала сначала отказ от воинственной риторики и провоцирующих действий с обеих сторон, а затем контакты между непосредственными протагонистами, которые будут способствовать преодолению прежних противоречий и завязыванию диалога", — указал Лавров.

На финальном этапе этого процесса, как пояснил министр, "как предлагается в российско-китайской "дорожной карте", неизбежным будет проведение многосторонних переговоров с участием всех шести государств, которые в этом процессе давно присутствуют".

"Потому что денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться механизмами обеспечения на гарантированной основе мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии", — подчеркнул Лавров.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".