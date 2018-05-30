Парламент Ирана переизбрал Лариджани на пост спикера

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Парламент Ирана (Меджлис) переизбрал Али Лариджани на должность спикера, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, Лариджани набрал 147 голосов из 279 во время голосования на открытой сессии парламента в среду.

Отмечается, что его соперник Мохаммед Реза Ареф набрал 123 голоса.