В Испании задержали Уильяма Браудера

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер в Гааге, Нидерланды. 23 мая 2018

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер в Гааге, Нидерланды. 23 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Международного инвестора Уильяма Браудера задержали в Испании по запросу России в Интерпол.

"В настоящий момент направляюсь в полицейский участок", — написал бизнесмен в Twitter.

Испанская полиция пока не подтвердила эту информацию.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

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Российская Генпрокуратура не получала уведомлений от Интерпола о задержании Браудера, но ожидает этого в ближайшие часы, заявили в ведомстве.

​Дело Браудера

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году российский суд заочно осудил его на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. Он попросил защиту не участвовать в слушаниях по новому делу, поэтому в суде присутствовали адвокаты по назначению.

Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента.

По словам его защиты, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций "Газпрома".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале прошлого года Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам либо с момента их фактического задержания в России.

Их объявили в международный розыск.

Известно, что Черкасов и Браудер проживают в Лондоне.