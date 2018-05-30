В США пострадавшему при трюке Копперфильда отказали в компенсации

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Суд присяжных в США постановил, что известный американский иллюзионист Дэвид Копперфильд не несет материальной ответственности за травмы, которые получил во время трюка один из зрителей его шоу, сообщает телеканал ABC.

Британец Гэвин Кокс обратился в суд в штате Невада после того, как в 2013 году пострадал на шоу Копперфильда в Лас-Вегасе. Мужчина вместе с десятью зрителями участвовал в выполнении трюка с исчезновением. Кокс упал и получил травмы, когда его и других зрителей организаторы водили в темноте.

Как сообщает телеканал, пострадавший через суд потребовал от Копперфильда, его компании и других связанных с шоу фирм компенсации его медицинских расходов на сумму 400 тысяч долларов.

В ходе заседаний Копперфильд по требованию суда был вынужден раскрыть секрет своего трюка с исчезновением людей. Друг и исполнительный продюсер иллюзиониста Крис Кеннер рассказал, что при исполнении трюка случайно выбранных зрителей проводят при свете фонариков потайным путем через кухню развлекательного комплекса на улицу, откуда они в нужный момент возвращаются в зал. Он сообщил, что за 20 лет Копперфильд выполнил этот трюк десятки тысяч раз, а также что сам иллюзионист без каких-либо проблем использовал тот же проход незадолго до падения зрителя.

Во вторник коллегия присяжных установила, что Копперфильд и его компания проявили халатность, однако не должны выплачивать компенсацию. Согласно их вердикту, "непосредственной причиной инцидента" стала собственная халатность Кокса.

Как сообщалось ранее, иллюзионист более не использует в своих шоу трюк с исчезновением.