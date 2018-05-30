Турция купит самолеты в другом месте, если США не поставят ей F-35

АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, то она удовлетворит свои потребности в подобных самолетах "в другом месте", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее турецкая газета Yeni Safak опубликовала информацию, согласно которой Анкара может закупить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35, если Соединенные Штаты заблокируют их поставки из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"По поводу F-35 лично у меня беспокойства нет, это договор является юридически обязывающим, его просто так нельзя аннулировать. Если эти самолеты не будут нам поставлены, то мы удовлетворим свои нужды в другом месте", — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.