Индия и Пакистан договорились о соблюдении перемирия в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие Индии и Пакистана договорились принять меры по установлению прочного перемирия в спорном регионе Кашмир, говорится в сообщении индийского минобороны, опубликованном по итогам телефонного разговора руководителей управления боевых операций двух стран.

"Оба представителя командования договорились полностью соблюдать режим прекращения огня в соответствии с буквой и духом соглашения от 2003 года, а также приложить усилия к тому, чтобы режим перемирия не нарушался обеими сторонами", — заявили в оборонном ведомстве Индии. Телефонный разговор состоялся по линии экстренной связи по инициативе пакистанской стороны.

Согласно сообщению минобороны, была достигнута обоюдная договоренность, что в случае возникновения спорных вопросов стороны будут проявлять сдержанность, а проблема "будет разрешена посредством использования существующих механизмов", таких, как контакты по экстренной связи и встречи местных командиров.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.