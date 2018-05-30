Россия хотела бы, чтобы США были более предсказуемыми, заявил Лавров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы внешняя политика США была более предсказуемой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

"Да, наверное, лучше было бы иметь более предсказуемые виды на американскую внешнюю политику, но реальность есть реальность", — сказал Лавров.

По его словам, следует учитывать, что на внешнюю политику Вашингтона влияет огромное количество факторов и "огромное количество акторов".

"Факторы и акторы влияют на внешнюю политику Вашингтона и далеко не всегда в одном направлении, а очень часто в прямо противоположных. И колоссальная доля внешнеполитических решений в Вашингтоне принимаются с оглядкой на внутриполитическую ситуацию. И чем ближе промежуточные выборы, тем это будет больше проявляться", — заявил глава МИД РФ.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".