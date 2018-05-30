МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал трагедией убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Вот, трагедия очередная вчера в Киеве – Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось. Но сейчас, наверное, начнется", — заявил министр в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения", официальным информационным партнером которого выступает агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".

Бабченко убили накануне в Киеве. Преступник несколько раз выстрелил в спину журналисту на лестничной площадке дома. При этом преступник, вероятно, использовал глушитель, так как соседи ничего не слышали.

Украинская полиция рассматривает различные версии случившегося, включая действия российских спецслужб. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что такие предположения похожи на провокацию.

Следственный комитет завел уголовное дело и заявил о готовности оказать помощь украинским коллегам в расследовании.