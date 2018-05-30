Ультиматумы в ситуации вокруг КНДР обречены на провал, заявил Лавров

"У нас нет других рецептов того, как добиваться устойчивого, долгосрочного урегулирования наиболее острых современных международных кризисов, кроме кропотливой работы на основе многосторонних подходов международного права, вовлечения всех заинтересованных участников, прежде всего собственно сторон того или иного конфликта. Идет ли речь о ядерной проблеме Корейского полуострова или о совместном всеобъемлющем плане действий по Ирану, внутреннем конфликте на Украине или войне с терроризмом в Сирии. Вновь и вновь убеждаемся, что ультиматумы и силовое давление, навязанные извне, в том числе принуждением, непременно обречены на неуспех, как обречены попытки взвинчивать ставки в стиле вестернов и сериалов про "Звездные войны", — заявил Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".
Лавров отметил, что такие методы, возможно, помогают в бизнесе, но в современном мире "эскалация ради деэскалации порождает серьезные риски".
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.
После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.
Во время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.
Все три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.
В конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
В официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".
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