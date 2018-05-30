Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", — написал Гройсман на своей странице в Facebook

Кроме того, он назвал Бабченко "настоящим другом Украины" и добавил, что журналист "рассказал миру правду о русской агрессии".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин также намекнул на причастность России к убийству Бабченко. Комментируя произошедшее, он заявил, что Москва предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины".

Российский журналист Бабченко был убит несколькими выстрелами в Киеве вечером 29 мая. По данным МВД Украины, журналист скончался в машине скорой помощи.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. При этом рассматривается несколько версий, в числе которых профессиональная деятельность погибшего. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело.

Российский МИД, в свою очередь, потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию дела. В ведомстве отметили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет.