Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на юге Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая — РИА Новости. Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в индийском штате Телингана на юге страны, пишет в среду газета Times of India со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел рано утром на трассе Каримнагар — Варангал. Грузовик, двигавшийся по противоположной стороне дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились государственные служащие. В результате лобового столкновения семь человек погибли на месте.

Еще пятнадцать человек, включая водителя грузовика, были доставлены в больницы. Состояние четырех из них врачи оценивают как критическое.

Причины ДТП пока остаются неизвестны. Полиция ведет расследование случившегося.