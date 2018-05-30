ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Приговоренный к 18 годам лишения свободы экс-председатель правления, главный директор одной из крупнейших в Китае страховых компаний Anbang Insurance У Сяохуэй обжаловал приговор и не признает за собой вины, сообщают китайские СМИ со ссылкой на адвоката.

В Китае крайне редки случаи, когда подсудимый подаёт жалобу, особенно при рассмотрении громких дел.

Суд средней ступени Шанхая 10 мая приговорил У Сяхуэйя к 18 годам лишения свободы за мошенничество, а также постановил конфисковать 10,5 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов).

"У Сяохуэй не согласен с приговором и уже подал жалобу в вышестоящую инстанцию для признания себя невиновным. Высший суд города Шанхая уже созвал коллегиальный суд для второго слушания дела", — сообщает издание Ifeng Caijing за ссылкой на адвоката подсудимого Чэнь Юси.

В феврале этого года Комитет по управлению и контролю за страховыми операциями Китая взял в свое ведение управление Anbang Insurance сроком на год после того, как гендиректору предъявили обвинения в совершении экономических преступлений.

В июне 2017 году комитет начал проверку деятельности компании. В это же время в СМИ появились сообщения, что ее экс-глава подозревался в финансовых махинациях и был отстранен от должности. Anbang Insurance Group — одна из крупнейших страховых компаний в Китае. Ее клиентами в настоящий момент являются более 20 миллионов человек. Общая сумма активов превышает 800 миллиардов юаней.