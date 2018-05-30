В Париже начали эвакуацию одного из самых больших лагерей мигрантов

Мужчина в лагере беженцев в районе Сталинград в Париже. Архивное фото

Мужчина в лагере беженцев в районе Сталинград в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Силы правопорядка начали эвакуацию одного из самых крупных лагерей мигрантов в Париже, сообщило МВД Франции.

Операция началась после 6.00 (7.00 мск) во французской столице.

"Подтверждая заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, МВД попросило префекта региона Иль-де-Франс, префекта Парижа и префекта полиции провести этим утром эвакуацию главного парижского лагеря мигрантов в 19-м округе Парижа", — говорится в коммюнике.

Сообщается, что мигранты будут временно размещены в 20 местах временного проживания в Париже и регионе Иль-де-Франс и направлены в приемные и экзаменационные центры для установления их статуса.

В МВД отмечают, что начиная с 2015 года это уже 35-я по счёту эвакуация лагеря мигрантов в Париже.

По данным СМИ, в лагере находятся около 1700 мигрантов.