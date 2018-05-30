В южной части Афганистана прогремел взрыв, трое погибли

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Три человека погибли и еще 13 получили ранения в результате взрыва в городе Кандагар в южной части Афганистана, сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на местные власти.

Согласно телеканалу, все погибшие были мирными жителями.

Телеканал не уточняет, взяла ли какая-либо группировка ответственность за атаку.

Ранее в среду сообщалось о взрыве рядом с полицейским участком в провинции Логар, в результате которого погибли начальник участка полиции и двое других полицейских, восемь человек пострадали. По данным телеканала Tolo News, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещена в России