Пекин, Кабул и Исламабад договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Китай, Пакистан и Афганистан договорились продвигать трёхстороннее практическое сотрудничество, а также усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении министерства иностранных дел Китая.

В понедельник в Пекине состоялся второй стратегический диалог на уровне заместителей глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана.

"Стороны договорились укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом, продолжать сотрудничество в противодействии движению "Восточный Туркестан" и другим террористическим силам", — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Кроме того, заместители глав МИД договорились продвигать трёхстороннее практическое сотрудничество, реализовать достигнутые договоренности по гуманитарным обменам и подготовке кадров, а также продолжать изучать возможность продления китайско-пакистанского экономического коридора до Афганистана.

Стороны также обсудили подготовку ко второй встрече глав МИД трех стран, которая пройдет позднее в этом году в Афганистане.

Первый трехсторонний диалог глав МИД Китая, Пакистана и Афганистана прошел в Пекине в декабре прошлого года. Договоренность о создании подобного механизма была достигнута летом 2017 года, его инициатором выступил Пекин. Вторая встреча должна пройти в этом году в Афганистане.