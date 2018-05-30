Израиль призвал СБ ООН признать ХАМАС террористической организацией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в преддверии экстренного заседания Совета безопасности в связи с обстрелами израильской территории из сектора Газа призвал Совбез официально признать ХАМАС террористической организацией.

Ранее сообщалось, что США запросили экстренное заседание СБ ООН в связи с пуском ракет по Израилю из сектора Газа.

"Тот факт, что Совет безопасности проведет обсуждение атак ХАМАС против израильских граждан — это позитивный шаг. Однако члены Совбеза должны предпринять сложные действия и не ограничиться словами. Я призываю СБ ООН официально признать ХАМАС террористической организацией", — цитирует Седьмой израильский телеканал Данона.

В настоящий момент ХАМАС внесен в списки террористических организаций в Израиле, США, Канаде, Японии и Евросоюзе. Движение также запрещено в Иордании.

Во вторник из сектора Газы по Израилю были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них были перехвачены установками ПРО "Железный купол". В ответ израильские ВВС дважды нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа, атаковав в общей сложности около 60 целей. Боевики движения ХАМАС и "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля.

Самая масштабная конфронтация за последние четыре года пока обходится без жертв. С израильской стороны есть трое раненых солдат. Палестинский Минздрав сообщил, что в подведомственные ему больницы "жертв агрессии" не привозили.