Кандидат в президенты Мексики не хочет жить в "заколдованной" резиденции

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил во вторник, что не желает жить в официальной резиденции главы государства "Сосны", если победит на выборах, так как на нее якобы наложены колдовские чары.

Лопес Обрадор прибыл в город Папантла в штате Веракрус, где прошел ритуальный обряд индейского очищения и получил в подарок копию кресла главы государства, сделанную местными ремесленниками. Обрадору кресло понравилось, он намерен его использовать, но не в резиденции "Сосны", а забрать с собой в президентский дворец.

"Я не буду жить в "Соснах", потому что этот дом заколдован. Там нужно убираться каждый день, нужно было бы применять (ритуальную) чистку утром, днем и вечером, чтобы отпугнуть злых духов… В том числе и поэтому я заберу это кресло в национальный дворец", — приводит портал Excelsior слова Лопеса Обрадора.

Выборы в Мексике пройдут 1 июля, на пост главы государства претендуют четыре кандидата. Согласно последнему опросу портала SDP Noticias, за Лопеса Обрадора — представителя коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", готовы отдать голоса 43,2% опрошенных.

Представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид занимает вторую позицию с 24,2% поддержки респондентов.

Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") набирает пока 24,1% симпатий избирателей. Еще один кандидат, экс-губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон пользуется поддержкой всего 4,1% респондентов.