МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток — 2", заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве, его слова приводит канал "112 Украина".

"Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о "Северном потоке — 2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты", — заявил Штайнмайер

При этом президент ФРГ отметил, что опасения Украины лишиться транзита российского газа безосновательны.

"Геополитический проект Кремля"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что газопровода "Северный поток — 2" является "уничтожение Европы". Строительство Nord Stream 2 — чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, говорил украинский лидер.

Строительство газопровода, считает Порошенко, сдерживает "агрессора", но как только "Северный поток — 2" заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины, Кремль начнет "еще более жесткое наступление" на европейские ценности.

Минимизировать ущерб

В случае запуска трубопровода "Северный поток — 2" Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины, ранее заявил постпред этой страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его мнению, договор помимо России и Украины должна подписать Германия.

При этом Кулеба отметил, что поставки газа из России в ФРГ по "Северному потоку — 2" обернутся "колоссальными убытками" для украинской стороны. Кроме того, Киев потеряет политический рычаг.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Помимо США, у которых есть планы по экспорту в Европу своего газа, против проекта выступает Украина из-за опасений потерять доход от транзита.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.