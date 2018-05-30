Мексика никогда не заплатит за стену на границе, заявил президент

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето от имени всех мексиканцев заявил, что его страна не заплатит за строительство стены на границе с США.

"Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter на испанском и английском языках.

Это заявление стало ответом на недавние слова Трампа о том, что Мексике придется заплатить за стену.

В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда.