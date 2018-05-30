Бразильский суд признал незаконной забастовку нефтяников

МЕХИКО, 30 мая — РИА Новости. Верховный суд Бразилии по трудовым спорам признал незаконной забастовку работников нефтяной промышленности, начало которой было запланировано на среду, сообщил портал Globo.

В случае, если забастовка все же состоится, профильным профсоюзам придется заплатить 500 тысяч реалов (134 тысячи долларов) штрафа за каждый ее день.

Как отмечает портал, забастовка повышает риски аварий, а ущерб Petrobras от нее составил бы 349 миллионов реалов (94 миллиона долларов) в день.

Ранее с требованием запретить забастовку в суд обратились власти Бразилии и государственный Petrobras. Они назвали ее политической и незаконной и предложили штрафовать профсоюзы на 10 миллионов реалов за каждый день.

Нефтяники требуют изменения ценообразования на топливо и отставки главы Petrobras Педро Паренте. С 21 мая в Бразилии проходила забастовка дальнобойщиков в связи с повышением цен на топливо. Протесты водителей привели к перекрытию дорог и сбоям в поставках ряда товаров. В результате президент Бразилии Мишел Темер объявил о решении снизить цены на дизтопливо.