МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Индия и Россия завершили переговоры по цене на российские ЗРК С-400 "Триумф", пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на источник в ВВС страны.

По данным издания, Москва поставит Нью-Дели комплексов на сумму в 400 миллиардов индийских рупий (5,93 миллиарда долларов). В статье отмечается, что сейчас стороны прорабатывают пути обхода американских санкций, которые Вашингтон может вводить в отношении стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.

По словам источника The Economic Times, официально о заключении сделки может быть объявлено перед встречей президента России Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре.

Ранее глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Вашингтон разочарован решением Индии купить у России С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.

На сегодняшний день Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.