СМИ: встреча глав МИД Японии и КНДР может состояться в августе

ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Японское правительство рассматривает возможность проведения в начале августа первой с 2015 года встречи министров иностранных дел Японии и Северной Кореи, со ссылкой на правительственные источники сообщила газета "Майнити".

Встреча глав дипломатических ведомств Японии и Северной Кореи Таро Коно и Ли Ён Хо может быть проведена на полях Регионального форума АСЕАН, который будет проходить в Сингапуре с 1 по 4 августа.

На начало июня намечена встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На ней лидеры вновь подтвердят договоренность о том, что на саммите США – КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре, будет помимо прочих затронут вопрос об удерживаемых в Северной Корее с 1970-х годов японских гражданах, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в разведывательных целях. В зависимости от реакции северокорейского лидера Япония решит вопрос о встрече министров иностранных дел Японии и КНДР.

Япония оказалась за пределами процессов и активных контактов последнего времени между Северной Кореей с одной стороны и Южной Кореей, США и Китаем с другой. Для того, чтобы попытаться решить свою проблему во взаимоотношениях с Пхеньяном – вопрос о возвращении на родину удерживаемых в КНДР японских граждан – ей приходится обращаться за посреднической помощью к Вашингтону и Сеулу, которые значительно дальше продвинулись в активизации диалога с Северной Кореей.