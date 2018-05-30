Лидеру президентской гонки в Мексике подарили "президентское кресло"

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Кандидат от левых сил на предстоящих выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник получил в подарок "президентское кресло".

Имитация настоящего кресла президента сделана из дерева ремесленниками и вручена Лопесу Обрадору во время митинга в городе Папантла штата Веракрус. На кресле изображен национальный герб Мексики.

Лопес Обрадор опробовал кресло. "Я буду сидеть в этом кресле", — заявил кандидат, имея в виду, что установит его в президентской резиденции "Сосны" в Мехико в случае победы.

Выборы в Мексике пройдут 1 июля, на пост главы государства претендуют четыре кандидата. Согласно последнему опросу портала SDP Noticias, за представителя коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", Лопеса Обрадора готовы отдать голоса 43,2,% опрошенных.

Представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид занимает вторую позицию с 24,2% поддержки респондентов.

Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") набирает пока 24,1% симпатий избирателей.

Еще один кандидат, экс-губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон пользуется поддержкой всего 4,1%респондентов.