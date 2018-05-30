Убили у дверей квартиры: в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский журналист Аркадий Бабченко убит несколькими выстрелами в спину у дверей квартиры в Киеве. Российские и украинские политики, а также защитники прав журналистов призывают Украину быстро и тщательно расследовать убийство и найти заказчика.
Убийца ждал на лестничной клетке
Вечером во вторник врачам в Киеве позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От ранения, предварительно в спину, он скончался, сообщило украинское МВД. Ряд украинских СМИ написали, что погибший – журналист Аркадий Бабченко.
Вскоре информацию о ранении Бабченко подтвердили на украинском телеканале ATR, где в последнее время работал журналист, затем о его смерти в соцсети Facebook сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.
По словам Геращенко, журналист ходил в магазин за хлебом, убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи. Соседка убитого в Киеве журналиста заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.
В МВД Украины опубликовали фоторобот подозреваемого: это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы.
Одновременно уголовное дело об убийстве завел и Следственный комитет РФ. Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, за последние несколько лет на Украине были убиты несколько российских граждан, в том числе журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. "Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — сказала Петренко.
Версии причин убийства
Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за убийством журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но заявил, что Россия предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины". Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убежден в причастности России: "русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".
В России связали убийство Бабченко с незащищенностью журналистов на Украине и предположили, что это может быть провокацией. Российский МИД отметил, что уровень физического насилия, убийств работников СМИ на Украине неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — говорится в комментарии ведомства.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что убийство Аркадия Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию".
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко заявил, что на Украине развернута "настоящая охота на журналистов". "Ни одно громкое убийство репортеров так и не было раскрыто — ни Олеся Бузины, ни Павла Шеремета. Идут массовые аресты, это настоящее наступление на свободу слова и это абсолютная беспомощность государственных структур в обеспечении свобод человека и гражданина", — подчеркнул парламентарий.
Необходимо тщательное и быстрое расследование
Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что возмущен убийством журналиста в Киеве и заявил, что совет потребует от Украины самого тщательного расследования. СПЧ намерен обратиться к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства Бабченко. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что попросит украинскую коллегу Людмилу Денисову взять на контроль расследование смерти российского журналиста, "чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо".
На убийство в Киеве отреагировали и международные организации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и неправительственный Комитет защиты журналистов (CPJ) призвали власти Украины быстро и тщательно расследовать обстоятельства гибели журналиста Бабченко. "Я в ужасе от сообщений о том, что хорошо известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен у себя дома в Киеве. Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование. Мои мысли с семьей журналиста", — написал Дезир в Twitter.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала убийство Аркадия Бабченко трагедией для всей Украины и потребовала от властей найти заказчиков и исполнителей. Она отметила, что это не первое убийство российского журналиста. "Эти люди приехали в Украину, надеясь найти защиту. Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!" — добавила Тимошенко.
Талантливый человек, ненавидевший войну
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что Бабченко всегда был предельно честен. "Мы были знакомы, мы часто соглашались, часто не соглашались и спорили. Он всегда был предельно честен, прежде всего, перед собой. Это вызывало раздражение, но больше всего — уважение. Мне будет его сильно не хватать", — сказал РИА Новости Венедиктов.
Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. В 1995 году был призван в армию, служил на Северном Кавказе в войсках связи, участвовал в Первой чеченской войне. В 1997 году был уволен в запас. После начала Второй чеченской войны заключил контракт с Вооруженными силами РФ и участвовал в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, командиром расчета в гранатометном взводе. В 2000 году Бабченко уволился в запас в звании гвардии старшины.
Работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец", затем корреспондентом программы "Забытый полк" (НТВ – ТВ-6 – ТВС), сотрудничал с программами "Армейский магазин" (Первый канал), "Постскриптум" (ТВЦ).
В декабре 2016 года журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154. В феврале 2017 года он жил в Праге, в июле 2017 года – в Израиле, с августа 2017 года – в Киеве. С октября 2017 года он был ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымско-татарском телеканале АТР.
В 2001 году Бабченко был удостоен специальной премии "За мужество в литературе" в рамках премии "Дебют". Он был лауреатом премии журнала "Новый мир" (2006, 2008), премии английского ПЕН-центра.