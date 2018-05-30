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Убили у дверей квартиры: в Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Сюжет:
Убийство Аркадия Бабченко (26)
03:4330.05.2018
(обновлено: 04:08 30.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Киеве убит журналист Аркадий БабченкоВ Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский журналист Аркадий Бабченко убит несколькими выстрелами в спину у дверей квартиры в Киеве. Российские и украинские политики, а также защитники прав журналистов призывают Украину быстро и тщательно расследовать убийство и найти заказчика.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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Друг Бабченко считает, что убийца был профессионалом

Убийца ждал на лестничной клетке

Вечером во вторник врачам в Киеве позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От ранения, предварительно в спину, он скончался, сообщило украинское МВД. Ряд украинских СМИ написали, что погибший – журналист Аркадий Бабченко.

Вскоре информацию о ранении Бабченко подтвердили на украинском телеканале ATR, где в последнее время работал журналист, затем о его смерти в соцсети Facebook сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, журналист ходил в магазин за хлебом, убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи. Соседка убитого в Киеве журналиста заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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Убийца Аркадия Бабченко мог использовать глушитель, заявила его соседка
Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". Как считают в ведомстве, у убийцы, возможно, были сообщники. Полицейские пытаются найти видеозаписи камер наблюдения и видеорегистраторов, которые могли заснять убийцу.

В МВД Украины опубликовали фоторобот подозреваемого: это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы.

Одновременно уголовное дело об убийстве завел и Следственный комитет РФ. Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, за последние несколько лет на Украине были убиты несколько российских граждан, в том числе журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. "Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — сказала Петренко.

Версии причин убийства

На месте убийства Аркадия Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости
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Выстрелы в спину: в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
Полиция Киева заявила, что версий происшедшего несколько, в том числе профессиональная деятельность погибшего. По мнению Геращенко, одна из версий убийства, которую будет рассматривать следствие — "действия российских спецслужб".

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за убийством журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но заявил, что Россия предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины". Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убежден в причастности России: "русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

В России связали убийство Бабченко с незащищенностью журналистов на Украине и предположили, что это может быть провокацией. Российский МИД отметил, что уровень физического насилия, убийств работников СМИ на Украине неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — говорится в комментарии ведомства.

Журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Киеве убит Аркадий Бабченко: чем он запомнился в России и на Украине
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совфеда по информационной политике Владимир Джабаров предположил, что Киев постарается использовать смерть российского журналиста в политических целях, обвинив РФ в преследовании своих граждан. Сенатор Франц Клинцевич также назвал убийство Бабченко очевидной провокацией, цель которой — довести отношения России и Украины до "взрыва".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что убийство Аркадия Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию".

Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко потребовала от властей Украины найти заказчиков убийства Бабченко
Очередной провокацией против России счел убийство Бабченко и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев — в этом издании ранее работал журналист. "Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста", — предположил он.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко заявил, что на Украине развернута "настоящая охота на журналистов". "Ни одно громкое убийство репортеров так и не было раскрыто — ни Олеся Бузины, ни Павла Шеремета. Идут массовые аресты, это настоящее наступление на свободу слова и это абсолютная беспомощность государственных структур в обеспечении свобод человека и гражданина", — подчеркнул парламентарий.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

Необходимо тщательное и быстрое расследование

Российский журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Климкин намекнул на причастность России к убийству Бабченко
МИД РФ потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства в Киеве. Ведомство рассчитывает, что международные инстанции и неправительственные организации возьмут под контроль ход расследования.

Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что возмущен убийством журналиста в Киеве и заявил, что совет потребует от Украины самого тщательного расследования. СПЧ намерен обратиться к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства Бабченко. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что попросит украинскую коллегу Людмилу Денисову взять на контроль расследование смерти российского журналиста, "чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо".

На убийство в Киеве отреагировали и международные организации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и неправительственный Комитет защиты журналистов (CPJ) призвали власти Украины быстро и тщательно расследовать обстоятельства гибели журналиста Бабченко. "Я в ужасе от сообщений о том, что хорошо известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен у себя дома в Киеве. Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование. Мои мысли с семьей журналиста", — написал Дезир в Twitter.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков прокомментировал убийство журналиста Бабченко
Союз журналистов России выразил надежду, что правоохранительные органы Украины найдут причастных к преступлению. "Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут, исполняя свой профессиональный долг", — говорится в заявлении организации. "Хотим выразить глубокие соболезнования близким и всем, кто знал Аркадия Бабченко. Будем делать все, что возможно, чтобы защитить журналистов", — отмечается в заявлении.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала убийство Аркадия Бабченко трагедией для всей Украины и потребовала от властей найти заказчиков и исполнителей. Она отметила, что это не первое убийство российского журналиста. "Эти люди приехали в Украину, надеясь найти защиту. Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!" — добавила Тимошенко.

Талантливый человек, ненавидевший войну

Сотрудник украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Клинцевич назвал убийство Бабченко провокацией
Главред "Московского комсомольца" Павел Гусев рассказал, что Бабченко работал в газете военным журналистом. "Он был достаточно адекватным, смелым, очень профессионально работал. Затем ушел и работал в разных изданиях. Но его позиция в последнее время была противоположна моей. Он очень жестко высказывался против России, поддерживал все, что связано с Украиной", — сообщил Гусев РИА Новости, добавив, что каждый человек и журналист имеет право на свою точку зрения.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что Бабченко всегда был предельно честен. "Мы были знакомы, мы часто соглашались, часто не соглашались и спорили. Он всегда был предельно честен, прежде всего, перед собой. Это вызывало раздражение, но больше всего — уважение. Мне будет его сильно не хватать", — сказал РИА Новости Венедиктов.

Полицейские автомобили в Киеве. Архивное фото
© Фото : страница Нацполиции Киева в Facebook
МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко
Основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сотрудничавший с Бабченко, подчеркнул, что убитый журналист был талантливым человеком, который ненавидел войну, несмотря на свое военное прошлое. "Мы давно, к сожалению, не разговаривали, у нас по разным поводам были разные позиции, но это был фантастически талантливый человек. Несмотря на то, что он старшина запаса, и у него такой экстерьер боевика, он серьезно воевал в Чеченскую кампанию — он был человек, который ненавидит войну… Светлая память ему", — сказал Муратов РИА Новости.

Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. В 1995 году был призван в армию, служил на Северном Кавказе в войсках связи, участвовал в Первой чеченской войне. В 1997 году был уволен в запас. После начала Второй чеченской войны заключил контракт с Вооруженными силами РФ и участвовал в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, командиром расчета в гранатометном взводе. В 2000 году Бабченко уволился в запас в звании гвардии старшины.

Работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец", затем корреспондентом программы "Забытый полк" (НТВ – ТВ-6 – ТВС), сотрудничал с программами "Армейский магазин" (Первый канал), "Постскриптум" (ТВЦ).

Российский журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В ОБСЕ соболезнуют семье убитого в Киеве журналиста Бабченко
Временно оставив журналистику, несколько лет был таксистом, после чего работал военным корреспондентом в "Новой газете". Автор военной прозы, публиковался в журналах "Новый мир" и "Октябрь". Среди его книг "Война", "Война и мир (по принуждению)", "Чечня Червленая", "Военно-полевой обман", "Дизелятник". Издатель журнала "Искусство войны. Творчество ветеранов последних войн".

В декабре 2016 года журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154. В феврале 2017 года он жил в Праге, в июле 2017 года – в Израиле, с августа 2017 года – в Киеве. С октября 2017 года он был ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымско-татарском телеканале АТР.

В 2001 году Бабченко был удостоен специальной премии "За мужество в литературе" в рамках премии "Дебют". Он был лауреатом премии журнала "Новый мир" (2006, 2008), премии английского ПЕН-центра.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
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