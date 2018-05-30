Адвокат Ярошенко не подтвердил сообщения о его переводе в другую тюрьму

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Адвокат россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов уже месяц не может связаться с ним и не может подтвердить или опровергнуть информацию о его возможном переводе в другую тюрьму, сообщил РИА Новости сам Тарасов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо Ярошенко сообщала, что руководство тюрьмы, где он отбывает наказание, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности. Сроки перевода не ограничены, место перевода не известно. Ярошенко в письме сообщает, что до перевода будет находиться в карцере на общих основаниях, сообщает издание.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть данную информацию. У меня не было контактов с представителями тюрьмы. Надеюсь возобновить попытки контактировать с тюрьмой и организовать визит", — сказал он.

По словам Тарасова, последний раз он общался с Ярошенко около месяца назад еще до его помещения в спецблок. Правила пребывания там запрещают использование телефона на 30 дней, добавил собеседник агентства.

"Завтра я намерен вступить в контакт с администрацией тюрьмы "Форт-Дикс", — сказал адвокат.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.