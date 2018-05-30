МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток — 2", заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве, его слова приводит канал "112 Украина".

"Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о "Северном потоке — 2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты", — заявил Штайнмайер

Президент ФРГ подчеркнул, что опасения Украины лишиться статуса страны-транзитера газа безосновательны.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.