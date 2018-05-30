В Киеве убит Аркадий Бабченко: чем он запомнился в России и на Украине

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Олег Ким. Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве вечером 29 мая. Самой очевидной для украинской полиции версией на данный момент является профессиональная деятельность убитого. Вместе с тем, в Киеве уже успели традиционно обвинить в произошедшем Россию. РИА Новости рассказывает о случившемся в украинской столице.

Версии произошедшего

Из официального сообщения украинского МВД следует, что об убийстве журналиста полицейские узнали от медиков. "Им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — информировали в ведомстве. Убитый проживал на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

Согласно комментарию пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало изданию "Украинская правда", жена Бабченко находилась в квартире, в ванной. Она услышала хлопки, вышла в соседнюю комнату и нашла своего мужа лежащего в луже крови. Журналист скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Подробности привел коллега Бабченко — Айдер Муджабаев. "Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", — рассказал Муджабаев, уточнив, что было произведено три выстрела в спину.

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко добавил еще несколько деталей к описанию произошедшего. "В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", — написал парламентарий в социальной сети.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко "первой и очевидной версией" убийства назвал профессиональную деятельность. "Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии", — добавил он. "Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии", — добавил он в эфире телеканала "112 Украина". По словам Крищенко, жена Бабченко не могла дать показания сразу после убийства, так как пребывала в шоковом состоянии.

Депутат Геращенко выдвинул привычную для украинских властей версию о "российском следе". "Очевидно, что одной из версий будет — действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", — высказался он на своей странице в соцсети.

Чем был известен Аркадий Бабченко

Бабченко работал военным корреспондентом российских изданий: "Московского комсомольца", "Новой газеты", был телевизионным журналистом. До того, как занялся журналистикой, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Известен и как основоположник современной военной прозы. Выпустил несколько книги о событиях в Чечне.

В 2017-м Бабченко покинул Россию. Как утверждал он сам, из-за неких угроз, поступивших в его адрес. С августа 2017 года находился в Киеве, вел передачу на телеканале ATR.

Последней записью Бабченко в Фейсбуке стало воспоминание о гибели в Донбассе в 2014-м году генерала Нацгвардии Украины Сергея Кульчицкого. Вертолет Ми-8 с генералом на борту был сбит ополченцами около горы Карачун. Бабченко опубликовал снимок, сделанный перед тем вылетом. "Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет (…).Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал журналист за несколько часов до смерти.

Бабченко резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, в августе 2017-го журналист пообещал вернуться в Москву. "Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я", — написал он в социальной сети.

В декабре 2016-го резонанс вызвал отклик Бабченко на катастрофу Ту-154 в Сочи — тогда погибли все находившиеся на борту: экипаж, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты. Самолет направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирии. "У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. (…) Чувство у меня только одно — плевать", — написал он. Позднее Бабченко отредактировал свой пост. Он пояснил, что слова сочувствия к погибшим в самолете не поняли бы на Украине.

Как отреагировали на убийство

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что произошедшее в Киеве привело его в ужас и призвал власти Украины провести немедленное и полное расследование убийства российского журналиста.

С аналогичным призывом к Киеву обратилось министерство иностранных дел России и Комитет защиты журналистов Организации объединенных наций.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста. В ведомстве отметили, что за последние годы на территории Украины были убиты несколько граждан России.

Российский МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста. Соболезнования выразил и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин.

Слова сочувствия выражали многочисленные коллеги убитого журналиста. "Для меня Аркадий Бабченко навсегда остался бывшим коллегой, журналистом "МК", наделённым интересным литературным даром. Увы, не реализовавшимся (…). Да пусть простит ему Господь все прегрешения: вольные и невольные", — написала в социальной сети коллега Бабченко по "Московскому комсомольцу" Татьяна Федоткина.

Коллеги по "Новой газете" выпустили редакционную заметку со словами: "В жизни Бабченко и редакции были абсолютно счастливые моменты и моменты абсолютного непонимания. Но он как наш Щекочихин, "был неразборчив в выборе врагов". А главное — в выборе слов".

Украинский журналист Александр Мединский задается вопросом, кто убил: "Тут сложно даже гадать. Ясно одно — раз в стране не в первый раз происходит такое, то никто и ничто не может гарантировать безопасности. Тут не вспомнишь слова Бабченко о том, что он почувствовал себя в безопасности, уехав из России…"

Громкие убийства журналистов в Киеве

Это не первое убийство журналиста в Киеве, которое получает широкую огласку за пределами страны.

В июле 2016-го был убит российский и украинский телеведущий Павел Шеремет. Автомобиль, в котором ехал журналист, взорвался в центре Киева. Сработало самодельное взрывное устройство, установленное под днищем машины.

В апреле 2015 года украинский журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве. По подозрению в совершении убийства полиция задержала националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука.

В сентябре 2000-го был похищен журналист Георгий Гонгадзе. Его тело было найдено спустя месяц обезглавленным в лесу под Киевом. В 2016-м суд признал виновным в убийстве Гонгадзе высокопоставленного офицера МВД Украины.