РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Киеве убит Аркадий Бабченко: чем он запомнился в России и на Украине

Сюжет:
Убийство Аркадия Бабченко (21)
02:4330.05.2018
(обновлено: 02:46 30.05.2018)
0180
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЖурналист Аркадий Бабченко. Архивное фотоЖурналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Олег Ким. Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве вечером 29 мая. Самой очевидной для украинской полиции версией на данный момент является профессиональная деятельность убитого. Вместе с тем, в Киеве уже успели традиционно обвинить в произошедшем Россию. РИА Новости рассказывает о случившемся в украинской столице.

Версии произошедшего

Из официального сообщения украинского МВД следует, что об убийстве журналиста полицейские узнали от медиков. "Им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — информировали в ведомстве. Убитый проживал на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

Российский журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Климкин намекнул на причастность России к убийству Бабченко
Согласно комментарию пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало изданию "Украинская правда", жена Бабченко находилась в квартире, в ванной. Она услышала хлопки, вышла в соседнюю комнату и нашла своего мужа лежащего в луже крови. Журналист скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Подробности привел коллега Бабченко — Айдер Муджабаев. "Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", — рассказал Муджабаев, уточнив, что было произведено три выстрела в спину.

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко добавил еще несколько деталей к описанию произошедшего. "В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", — написал парламентарий в социальной сети.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко "первой и очевидной версией" убийства назвал профессиональную деятельность. "Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии", — добавил он. "Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии", — добавил он в эфире телеканала "112 Украина". По словам Крищенко, жена Бабченко не могла дать показания сразу после убийства, так как пребывала в шоковом состоянии.

Полицейские автомобили в Киеве. Архивное фото
© Фото : страница Нацполиции Киева в Facebook
МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко

Депутат Геращенко выдвинул привычную для украинских властей версию о "российском следе". "Очевидно, что одной из версий будет — действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", — высказался он на своей странице в соцсети.

Чем был известен Аркадий Бабченко

Бабченко работал военным корреспондентом российских изданий: "Московского комсомольца", "Новой газеты", был телевизионным журналистом. До того, как занялся журналистикой, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Известен и как основоположник современной военной прозы. Выпустил несколько книги о событиях в Чечне.

Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сенатор: Киев постарается использовать смерть Бабченко в своих целях

В 2017-м Бабченко покинул Россию. Как утверждал он сам, из-за неких угроз, поступивших в его адрес. С августа 2017 года находился в Киеве, вел передачу на телеканале ATR.

Последней записью Бабченко в Фейсбуке стало воспоминание о гибели в Донбассе в 2014-м году генерала Нацгвардии Украины Сергея Кульчицкого. Вертолет Ми-8 с генералом на борту был сбит ополченцами около горы Карачун. Бабченко опубликовал снимок, сделанный перед тем вылетом. "Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет (…).Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал журналист за несколько часов до смерти.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно
Бабченко резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, в августе 2017-го журналист пообещал вернуться в Москву. "Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я", — написал он в социальной сети.

В декабре 2016-го резонанс вызвал отклик Бабченко на катастрофу Ту-154 в Сочи — тогда погибли все находившиеся на борту: экипаж, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты. Самолет направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирии. "У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. (…) Чувство у меня только одно — плевать", — написал он. Позднее Бабченко отредактировал свой пост. Он пояснил, что слова сочувствия к погибшим в самолете не поняли бы на Украине.

Как отреагировали на убийство

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что произошедшее в Киеве привело его в ужас и призвал власти Украины провести немедленное и полное расследование убийства российского журналиста.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пушков прокомментировал убийство журналиста Бабченко

С аналогичным призывом к Киеву обратилось министерство иностранных дел России и Комитет защиты журналистов Организации объединенных наций.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста. В ведомстве отметили, что за последние годы на территории Украины были убиты несколько граждан России.

Российский МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста. Соболезнования выразил и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин.

Слова сочувствия выражали многочисленные коллеги убитого журналиста. "Для меня Аркадий Бабченко навсегда остался бывшим коллегой, журналистом "МК", наделённым интересным литературным даром. Увы, не реализовавшимся (…). Да пусть простит ему Господь все прегрешения: вольные и невольные", — написала в социальной сети коллега Бабченко по "Московскому комсомольцу" Татьяна Федоткина.

Коллеги по "Новой газете" выпустили редакционную заметку со словами: "В жизни Бабченко и редакции были абсолютно счастливые моменты и моменты абсолютного непонимания. Но он как наш Щекочихин, "был неразборчив в выборе врагов". А главное — в выборе слов".

Украинский журналист Александр Мединский задается вопросом, кто убил: "Тут сложно даже гадать. Ясно одно — раз в стране не в первый раз происходит такое, то никто и ничто не может гарантировать безопасности. Тут не вспомнишь слова Бабченко о том, что он почувствовал себя в безопасности, уехав из России…"

Громкие убийства журналистов в Киеве

Это не первое убийство журналиста в Киеве, которое получает широкую огласку за пределами страны.

Место убийства Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
В МВД Украины рассказали о проблемах в расследовании убийства Шеремета

В июле 2016-го был убит российский и украинский телеведущий Павел Шеремет. Автомобиль, в котором ехал журналист, взорвался в центре Киева. Сработало самодельное взрывное устройство, установленное под днищем машины.

В апреле 2015 года украинский журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве. По подозрению в совершении убийства полиция задержала националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука.

В сентябре 2000-го был похищен журналист Георгий Гонгадзе. Его тело было найдено спустя месяц обезглавленным в лесу под Киевом. В 2016-м суд признал виновным в убийстве Гонгадзе высокопоставленного офицера МВД Украины.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена