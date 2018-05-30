Поддержка с воздуха: в небо над Донбассом подняли авиацию ВСУ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась", — говорится в сообщении.

Операция Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь ей руководит не СБУ, а непосредственно военные.

В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".

Киев готовится к силовому сценарию

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, смена формата операции говорит о том, что Киев не собирается решать проблемы Донбасса мирным путем.

"По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что делали и раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили", — отметил Дудчак в интервью RT.

По его словам, Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik рассказал, в свою очередь, с чем, по его мнению, связаны действия ВСУ.

"Я полагаю, что, к сожалению, это не просто "нагоняют страха", а Украина готовится к новому военному конфликту на Донбассе. И, собственно, готовится уже давно. Украина хочет использовать промежуток накануне и во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для того, чтобы устроить на Донбассе провокации. Это, по мнению (президента Украины Петра) Порошенко, может помочь ему сохраниться на президентском посту. Ведь его американские партнеры, по его мнению, могут это оценить. То есть это станет очень важным моментом в продолжении антироссийской истерии", — сказал Олег Бондаренко.

Размещение оружия на линии соприкосновения

Украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в минувший понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники", — сказал он, отметив, что своими действиями силовики нарушают минские договоренности.

Представитель ведомства уточнил, что три РСЗО "Град" находятся на территории частного владения в селе Болотное рядом с линией соприкосновения. Техника спрятана под тентами, доступ местных жителей к этому району заблокирован, добавил он.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в свою очередь, заявил, что украинские силовики устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи подконтрольного им Дзержинска на горловском направлении.

"По всей линии соприкосновения вблизи Джержинска (под контролем Киева — ред.) украинские силовики спешно устанавливают минно-взрывные заграждения. Больше всего противник боится потерять свои позиции в зоне ответственности 24 отдельной механизированной бригады. Кроме того, для исключения внезапных действий с нашей стороны (силовики) установили в районе Дзержинска станцию радиоэлектронной разведки для прослушивания телефонных и радиопереговоров по открытым каналам связи", — сказал Басурин.

По его словам, эти меры предпринимаются в связи с неудачной попыткой украинских силовиков захватить подконтрольную ДНР территорию на горловском направлении.

Теракты и провокации

Ранее Марочко заявил, что подготовленные инструкторами НАТО украинские силовики готовят теракты и провокации в Донбассе.

"Несмотря на некоторое затишье, украинское командование продолжает подготовку к активным действиям у линии соприкосновения. Так, по нашим данным, возможны провокации и теракты, которые будут организованы подрывниками и разведчиками 53 бригады ВСУ, подготовленными иностранными инструкторами из стран НАТО — Польши и Литвы", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что 53-я механизированная бригада совместно с подразделениями 26 артиллерийской бригады ВСУ также принимает участие в тактико-специальных учениях в населенном пункте Спеваковка, где отрабатывают вопросы управления огнем артиллерийских групп.

Он подчеркнул, что все эти факты подтверждают подготовку Киева к провокациям и наступлению в Донбассе.

Выход из кризиса

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил ранее, что минские соглашения — единственный способ выйти из украинского кризиса.

"Я слышал рассуждения о том, чтобы выйти из минских договоренностей. Но на самом деле эти соглашения сейчас — единственная жизнеспособная стратегия. Из ситуации на Донбассе нет другого выхода, кроме минских соглашений. "Минск" не провалился, это люди, которым не удалось реализовать договоренности", — сказал Хуг на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".