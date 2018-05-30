Адвокат Ярошенко заявил, что уже три недели не может связаться с ним

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Адвокат россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов уже три недели не может связаться с ним, заявил в среду РИА Новости сам Тарасов.

"Мои попытки как адвоката установить контакт с Ярошенко за последние три недели не увенчались успехом. Контакт устанавливается с тюремным надзирателем, мы ему и звонили и писали, просто нет ответов на эти запросы", — сказал он.

По его словам, около трех недель назад надзиратель обещал организовать телефонный разговор с Ярошенко, но так и не сделал этого.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо Ярошенко сообщала, что руководство тюрьмы, где он отбывает наказание, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности. Сроки перевода не ограничены, место перевода не известно. Ярошенко в письме сообщает, что до перевода будет находиться в карцере на общих основаниях, сообщает издание.

Говоря об этом, Тарасов сказал, что пока не может комментировать эту информацию.