Мэттис: ракета, которой хуситы обстреляли саудовский танкер, была из Ирана

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Ракета, которую хуситы выпустили в апреле по саудовскому танкеру, была предоставлена им Ираном, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Угроза плаванию в Красном море была очевидна, когда вы наблюдали, как в танкер попала поставленная Ираном ракета", — сказал Мэттис.

Ранее США выразили обеспокоенность нападением хуситов на саудовский танкер в Красном море, считая это попыткой эскалации войны в Йемене со стороны Ирана.

В начале апреля саудовские СМИ сообщили, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией отразила нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) на саудовский нефтяной танкер, который находился в международных водах вблизи йеменского порта Эль-Ходейда в Красном море. По словам представителя коалиции Турки аль-Малики, нападение не увенчалось успехом из-за вмешательства одного из военных кораблей коалиции, который быстро пришел на помощь танкеру.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.