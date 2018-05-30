Трамп предложил кандидата на пост командующего силами США в Афганистане

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил генерала Остина Миллера на пост командующего Вооруженными силами США в Афганистане, сообщает американское оборонное ведомство.

Миллер до настоящего времени являлся командующим Совместного командования спецопераций США.

Как сообщило министерство обороны, в случае утверждения предложенной президентом кандидатуры он также примет командование небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. С 2016 года этот пост занимает генерал Джон Николсон.