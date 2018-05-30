Израиль отпустил 14 палестинцев с задержанного корабля "Свобода"

ГАЗА, 30 мая — РИА Новости. Израиль отпустил на свободу 14 палестинцев с корабля "Свобода", который вышел из сектора Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава и был задержан силами ВМС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь комитета по прорыву блокады сектора Газа Адхам Абусельмия.

Во вторник днем израильские военные перехватили палестинское судно "Свобода", оно было остановлено патрульными катерами и взято на буксир. Организаторы сообщали, что на борту судна, двигавшегося в сторону Кипра, находятся студенты и раненые палестинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом.

"Израильские силы освободили 14 задержанных", — сказал он.

В рамках режима морской блокады израильтяне ограничили для палестинцев зону судоходства шестью-девятью милями от побережья анклава. Военные назвали морскую блокаду необходимым и легальным инструментом защиты Израиля и его границ от терроризма и контрабанды оружия.