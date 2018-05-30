Климкин заявил, что рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко

РИА НОВОСТИ. КЛИМКИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАНО ГОВОРИТЬ, КТО СТОИТ ЗА УБИЙСТВОМ БАБЧЕНКО, И ОБВИНИЛ В РФ В "РАЗНЫХ ТАКТИКАХ" ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ УКРАИНЫ