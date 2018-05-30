Небензя предложил Совбезу ООН принять заявление по минским соглашениям

ООН, 29 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН принять заявление с призывом к выполнению минских соглашений, включая прекращение огня.

"Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Призываем обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня", — зачитал он во вторник на заседании СБ ООН текст предложенного документа.

Кроме того, там содержится "настоятельный призыв воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202".