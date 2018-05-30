Небензя прокомментировал убийство Бабченко на Украине

ООН, 29 мая – РИА Новости. Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое, заявил в рамках Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, не враждебные, а просто оппозиционные на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля", — сказал он.

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня, в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это не раз уже происходило до этого", — добавил Небензя.

"Другие журналисты убегают из страны от преследований. А, если нет – их арестовывают. Как Кирилла Вышинского – гражданина Украины и главу РИА Новости Украина", — добавил постпред.

По его словам, Украина живет в двух мирах, где есть вторжение России и реальном мире, где такового нет.

"Именно для того, чтобы реальность не пересекалась с созданным Киевом виртуальным миром, необходим жёсткий контроль информационного пространства", — заключил он.