ВВС Израиля возобновили удары по Газе в ответ на новые обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая — РИА Новости. Израильская авиация возобновила бомбардировки сектора Газа в ответ на новые обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Обмен ударами продолжается, несмотря на появление в ряде СМИ сообщений о готовности сторон к прекращению огня при посредничестве Египта.

"Армия обороны Израиля сейчас действует в секторе Газа", — говорится в сообщении армии.

Это вторая за день серия израильских ударов по анклаву. В ходе первой авиация атаковала 35 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад", чьи боевики взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля. По подсчетам армии, на 20.00 мск из сектора Газы были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них перехвачены установками ПРО "Железный купол". Огонь все еще ведется по приграничным районам: сирены, сработавшие вечером в глубине страны, оказались ложной тревогой.

Самая масштабная конфронтация за последние четыре года пока обходится без жертв. С израильской стороны есть трое раненых солдат. Палестинский Минздрав сообщил, что в подведомственные ему больницы "жертв агрессии" не привозили.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что израильтяне и палестинцы при посредничестве Египта договорились о прекращении огня, которое должно вступить в силу в полночь. Израильские СМИ цитируют местных чиновников, которые отрицают наличие подобных соглашений.