Боевые крылья "Меджлиса"*. Кто отбирает у Киева власть на юге Украины

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин (его офис расположен в Херсоне) усмотрел "потерю признаков государственного управления" в регионах, примыкающих к полуострову. Чиновник рассказал о "массовых организованных преступных группировках, которые проводят антиукраинские акции", умолчав лишь о том, что "группировки" создавались с ведома официального Киева. РИА Новости разбиралось, как украинские власти отдали контроль над Херсонской областью радикалам.

Крымских татар снова притесняют

В интервью украинскому обозревателю Бабин отметил, что "сейчас там (на границе с полуостровом. — Прим. ред.) идет раскачивание ситуации". Он также высказал мнение, что Россия пытается получить контроль над Северо-Крымским каналом, поскольку, по его данным, полуостров не может обеспечивать себя питьевой водой.

Однако "раскачивание ситуации" на границе с Крымом началось задолго до этого. И как раз с участием представителей Киева. В марте СМИ сообщали о столкновениях в приграничной Новоалексеевке между местными таксистами — в основном крымскими татарами — и боевиками "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Как рассказал общественник Геннадий Сивак, активисты попытались "отжать" у перевозчиков бизнес. В акцию были вовлечены бойцы так называемого батальона имени Номана Челебиджихана, руководил ею зампред президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, за попыткой передела рынка стоял один из организаторов энергетической блокады Крыма — Ленур Ислямов. "Используя свое влияние на коррумпированных херсонских чиновников, он собирается монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью", — описал ситуацию парламентарий. И подчеркнул, что боевики "Меджлиса"* фактически действуют против крымских татар. "Их хотят лишить единственного заработка. К нам поступают жалобы от местного населения на бесчинства, которые творят радикалы Ислямова", — отметил депутат. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины

На активность "Меджлиса"* в Киеве пока смотрят сквозь пальцы. Лидеры этой организации делают то, что от них требуется, — регулярно придумывают способы возвращения Крыма в состав Украины. При этом они прагматично обустраиваются на новом месте. "Меджлисовцы договорились уже до того, что им нужна автономия не в Крыму, а прямо здесь — в Херсонской области. Не понятно, почему не реагируют правоохранительные органы. Ведь на тех же венгров реакция очень быстрая и болезненная", — удивляется Сивак.

Официально между Киевом и "Меджлисом"* полное взаимопонимание. Но о реальном положении дел можно судить по высказываниям радикалов, которые не считают нужным молчать ради соображений высокой политики. Например, вскоре после стычки в Новоалексеевке один из командиров батальона Нацгвардии "Азов" Игорь Криворучко заявил, что "крымско-татарский батальон Ислямова "Аскер" — это этническая маргинальная банда гопников, которые занимаются криминалом в Херсонской области". Азовца возмутило то, что "Меджлис"* шантажирует украинские власти, требуя от Рады признать территорию полуострова национальной автономией. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Зарубежные силы хотели "разогреть" татарский вопрос в Крыму, заявили в МИД

Есть и еще один аспект: в столице Херсонской области начали работать всевозможные "крымские" учреждения украинской власти. "Образовались фейковые структуры. А вы спросите у любого херсонца — какова их основная задача? Вам ответят — распил государственного бюджета Украины, — рассказывает РИА Новости Сивак. — Поэтому жителям области ни жарко ни холодно от того, что там заседает представительство Порошенко. Но этим структурам надо как-то отчитываться — они вместо того, чтобы заниматься реальными делами, имитируют деятельность. И чтобы было всем заметно, как они "работают", чиновники выдают заявления — одно громче другого, которые не несут никакой интеллектуальной нагрузки".

Разгул бандформирований

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко согласен с тем, что у жителей Херсонской области официальный Киев и его представители вызывают стойкую неприязнь. "Да, появилось очень много бандформирований. Но кто их создал? Те, кто поддержал Майдан. Власти потакают "Меджлису"*, который отнимает последний кусок хлеба у перевозчиков. Ситуация в Херсонской области вышла из-под контроля. Так называемые антиукраинские настроения возникают из-за действий властей и "Меджлиса"*. Но и те, и другие пытаются эту проблему с больной головы переложить на здоровую. Дескать, это не мы сами вызвали озлобление, а Россия как-то вмешивается", — объяснил он в комментарии РИА Новости. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Меджлис* строил бизнес на горе крымских татар, считает глава УФСБ Крыма

Журавко уверен, что "боевые крылья "Меджлиса"*, созданные при Ислямове и Джемилеве, и устраивают налеты на фермеров, отнимают машины, избивают людей в ресторанах". "Украинские власти пытаются скрыть это от общественности. Служба безопасности Украины, которая должна бороться с организованной преступностью, сама делает на этом бизнес", — добавляет бывший парламентарий.

Лидеры и члены "Меджлиса"* конфликтовали не только с местными жителями, но и с представителями власти, и даже с украинскими военными. Так, в феврале 2017-го военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали в Чонгаре расположение "батальона имени Номана Челебиджихана", созданного Ислямовым. Вслед за ворвавшимися на базу бойцами вошли полицейские и изъяли у активистов автоматы, пулеметы, реактивные противотанковые гранатометы, снайперские винтовки, противопехотные мины.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко Перейти в фотобанк СМИ: меджлис крымско-татарского народа продолжит работу в Киеве

По версии журналиста украинского канала ATR Османа Пашаева, военные разгромили базу батальона из-за жалоб местных жителей. Правда, ВСУ пришлось извиняться за вторжение. "Все, что мы немного поломали, мы до ума доведем, все сделаем", — сказал тогда командир штурмовавшего базу батальона Сергей Шпанко.

"Отнимать у местных жителей кур и огурцы"

Ранее лидеры "Меджлиса"* пытались взять под контроль пассажирские и торговые потоки через границу с Крымом. Весной 2016-го активистов привлекли к пограничной и таможенной службе на границе с Крымом. В чем заключался смысл их присутствия на постах, в Киеве не поясняли. По словам пограничников, активисты их "консультировали".

Желание меджлисовцев нести службу могло быть связано с бизнес-интересами их лидеров. В феврале того же 2016 года активисты отбили у украинских пограничников две автомобильные фуры, задержанные за контрабанду, потому что, по их мнению, груз принадлежал Ислямову. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Экс-посол ЕС заявил, что у Украины нет шансов вернуть Крым

Бойцы "крымско-татарского" батальона и меджлисовцы тогда пытались "наезжать" на бизнесменов, но без особого успеха. "Максимум, что у них получалось, — отнимать у местных жителей кур и огурцы", — отмечал общественник Геннадий Сивак.

Ислямов говорил, что Киев теряет контроль над граничащими с Крымом регионами. "Если вы пройдетесь по домам в Херсонской области, например в районе Геническа, и попробуете предложить хозяевам в подарок украинский флаг, то вы будете удивлены тем, что многие от него откажутся. Украина для жителей этой южной области где-то очень далеко и существует скорее как миф, чем как государство", — признавал он. И чтобы укрепить власть Киева, предложил назначить туда военного губернатора.

Самая громкая акция "Меджлиса"* в Херсонской области — участие в энергоблокаде Крыма. Полуостров был обесточен в ноябре 2015-го после подрыва опор высоковольтной линии электропередачи на украинской территории. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за эту акцию. Но активисты "Меджлиса"* блокировали доступ ремонтных бригад к подорванным опорам ЛЭП.



© РИА Новости / Макс Ветров Перейти в фотобанк Украина теряет крымских татар – в Крыму им нравится больше

В нынешних признаниях постпреда президента Украины Бабина есть два существенных момента, обращает внимание заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский. "Во-первых, такие заявления делает фейковый чиновник — в составе Украины Крыма как территориального образования нет, — сказал Полонский в комментарии РИА Новости. — Во-вторых, контроль над югом Украины потеряла именно нынешняя украинская власть. Бандформирования, которые там действуют, — батальоны так называемого "Меджлиса"*. Это они взяли все под контроль и, как говорят в народе, крышуют или щемят бизнес. И именно украинское государство не делает ничего для наведения порядка, именно украинское государство создает криминогенную обстановку. В общем, классическая украинская история: виноваты все вокруг, кроме нас".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.