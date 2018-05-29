Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет

МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник возложил ответственность на оппозицию за отсутствие в стране бумаги для печати газет.

"Они (лидеры оппозиции) ответственны за введенные санкции, и поэтому мы не можем ни производить, ни импортировать бумагу", — приводит портал Nacional заявление Мадуро.

В ходе встречи с руководителями и владельцами государственных и частных СМИ Мадуро также отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в стране предприятие по производству такой бумаги.

В Венесуэле отмечается острый дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Курс доллара на "черном" рынке достиг уже почти 1 миллиона боливаров при официальном курсе в 80,9 тысячи боливаров.