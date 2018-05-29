ОБСЕ зафиксировала взрывы и стрельбу у Донецкой фильтровальной станции

ВЕНА, 29 мая — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине вновь зафиксировала взрывы, а также огонь из пулемёта и стрелкового оружия недалеко от Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщается в ежедневном отчете миссии.

"Находясь недалеко от ДФС, СММ слышала неопределенные взрывы, а также огонь из тяжёлого пулемёта и стрелкового оружия, несмотря на выраженные гарантии безопасности", — говорится в отчете за 28 мая.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.