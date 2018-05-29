Помпео в среду-четверг встретится с представителем КНДР в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в среду-четверг проведет встречу с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь вылетает в Нью-Йорк в среду и планирует вернуться (в Вашингтон – ред.) в четверг", — заявила Науэрт во вторник на брифинге.

Она не уточнила точное время встречи, сославшись на то, что подробности графика госсекретаря будут обнародованы позднее.

Ожидается, что Помпео и Ким Ён Чхоль обсудят подготовку к запланированному на 12 июня в Сингапуре саммиту США-КНДР. Отвечая на вопрос, получил ли представитель КНДР, который находится под американскими санкциями, разрешение на въезд в США, Науэрт сказала: "Уверена, все, что было необходимо, было сделано". Науэрт пообещала, что США обеспечат безопасность северокорейского гостя во время его пребывания в Нью-Йорке.

Ранее о предстоящей встрече сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая заявила, что встреча пройдет "позднее на этой неделе".