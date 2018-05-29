В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Киеве застрелили журналиста из России Аркадия Бабченко. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на источники.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", — заявил собеседник издания.

Гибель журналиста подтвердили в украинском МВД. По информации ведомства, убийство произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.

"От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался", — говорится в сообщении.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Аркадий Бабченко сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, а также работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете".

Журналист уехал на Украину после ряда неоднозначных высказываний о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.