Глава каталонского женералитета собирается подать в суд на Рахоя

МАДРИД, 29 мая — РИА Новости. Глава каталонского женералитета Ким Торра собирается подать судебный иск на премьера Испании Мариано Рахоя.

По мнению Торры, Рахой совершил должностное преступление и превысил полномочия, когда возглавляемое им правительство воспрепятствовало публикации в официальном журнале женералитета Каталонии указа о назначениях в женералите.

Торра 19 мая обнародовал состав правительства автономного сообщества. В отношении четырех политиков, которые в него вошли, возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.

Двое — Жорди Туруль (глава администрации) и Жозеп Руль (советник по территориям) — находятся в предварительном заключении в мадридской тюрьме Эстремера. Еще двое — Тони Комин (советник образования) и Луис Пуч (советник по культуре) — находятся в Брюсселе. Все четверо ранее входили в состав правительства Карлеса Пучдемона, распущенного в конце октября 2017 года премьером Мариано Рахоем.

Власти Испании назвали назначения в новый состав женералитета "провокацией". В результате в официальном журнале женералитета Каталонии, который в настоящее время ведет испанское правительство, не был опубликован указ о назначении. Опубликовано лишь сообщение о структуре правительства (включает заместителя председателя и 13 советников) и компетенциях каждого департамента. После этого Торра заявил, что откладывает вступление в должность членов нового правительства Каталонии.

Торра 29 мая подписал указ о новых назначениях, исключив из правительства четырех политиков, в отношении которых ведется судебное расследование.

В пресс-релизе о новых назначениях говорится, что они позволяют опубликовать состав нового правительства в официальном журнале, после чего должно быть отменено прямое правление испанского правительства в Каталонии. А новый женералитет "на своем первом заседании примет решение предъявить иск о должностных злоупотреблениях в отношении премьера Мариано Рахоя в связи с воспрепятствованием публикации декрета 2/2018".

На этой же встрече будет обсуждаться вопрос о незаконности применения 155-й статьи в Каталонии, а также выдвижения претензий к испанскому правительству по поводу 11-ти законов, которые были приняты с конца октября.