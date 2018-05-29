Торра "разблокировал" утверждение правительства Каталонии

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Новый глава женералитета Каталонии Ким Торра принял решение о новых назначениях в правительстве, исключив из него политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с незаконным референдумом о независимости, что может привести к отмене прямого правления Мадрида в автономном сообществе.

Из списка исключены четыре политика, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Речь идет о Жорди Туруле (глава администрации) и Жозепе Руле (советник по территориям), которые находятся в предварительном заключении в мадридской тюрьме Эстремера, а также Тони Комине (советник по образованию) и Луисе Пуче (советник по культуре), скрывающихся от испанского правосудия в Брюсселе. Все четверо ранее входили в состав правительства Карлеса Пучдемона, распущенного в конце октября 2017 года премьером Мариано Рахоем.

Эти назначения стали причиной для отказа правительства Испании публиковать в официальном журнале женералитета Каталонии указ о назначениях – необходимом шаге для утверждения правительства. В результате Торра сдался и ради сохранения женералитета пошел на уступки, заменив четырех членов кабинета.

Во вторник он подписал указ о новых назначениях. Главой администрации станет Элса Артади, совет по культуре возглавит Лаура Боррас, совет по территориальному управлению Дамиа Калмет, по здравоохранению Алба Вергес, пост советника по предпринимательству займет Анхельс Чакон.

Формирование правительства в Каталонии было условием для прекращения применения в автономном сообществе 155 статьи конституции. Таким образом, следующий шаг за испанским правительством, которое должно принять решение об отмене прямого правления.