Власти Крыма назвали фейком заявления о проблемах с Крымским мостом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти в очередной раз выдают желаемое за действительное, говоря о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Ранее Борис Бабин, занимающий на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму", заявил изданию "Обозреватель" о проблемах, которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив. По его словам, мост "очень негативно сказывается на торговом судоходстве", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности. Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, идущим по Керченскому проливу.

"Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, украинские власти долгое время заявляли, что Крымского моста не существует, а теперь, когда переход построен и факт его существования отрицать стало невозможно, ими была выдумана новая аргументация, связанная с якобы возможными проблемами.

"Наши украинские коллеги, мне кажется, уже заврались до такого состояния, что сами себе скоро верить перестанут. Все их заявления в отношении Крыма продиктованы абсолютно не прикрытой ничем ненавистью", — подчеркнул вице-премьер.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.